Каждый четвертый казанский работодатель позитивно относится к смайлам в резюме

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый четвертый работодатель в Казани положительно реагирует на смайлы и эмодзи в письмах от соискателей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

При этом большинство рекрутеров относятся к смайлам в резюме спокойно (63%). Лишь каждый десятый из опрошенных не приветствует их.

Что касается работающих казанцев, 70% из них используют эмодзи в рабочих переписках: 17% — часто, 53% — иногда. Негативно относятся к такому поведению 30% респондентов. Мужчин среди них больше — 33% против 26% женщин. Чаще не приемлют такого опрошенные старше 45 лет — 40% против 20%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Половина компаний в Казани считает, что решение личных вопросов в рабочее время положительно влияет на продуктивность труда. С тем, что возможность время от времени решать личные вопросы в рабочее время повышает продуктивность труда, согласен каждый второй работодатель и шесть из десяти казанцев.

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Елизавета Пуншева