В России могут признать бананы социально значимым продуктом

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительственная комиссия России по экономическому развитию поручила Министерству экономического развития рассмотреть инициативу о признании бананов социально значимым продуктом. Об этом пишут «Известия».

— Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле, — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии. Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее €0,015 за кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в Татарстане за последнюю неделю подешевели бананы. Теперь их можно купить до 124,48 рубля за килограмм. При этом за предыдущую неделю они выросли в цене на 2%.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов