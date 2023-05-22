Глава парламента Крыма предложил рассмотреть вопрос законности распада СССР

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о необходимости рассмотреть вопрос законности распада СССР. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Кстати, имеются и другие темы для рассмотрения, такие как распад СССР, государственный переворот в Беловежской пуще и многое другое. Скажем, подписание Беловежского соглашения в декабре 1991 года, которое, по сути, является государственным переворотом, было проведено с огромным количеством нарушений действующего тогда законодательства, — сказал он.

По словам Константинова, в настоящее время возникает множество вопросов в части принадлежности союзного имущества, границ и многого другого.

В начале месяца депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал нелепым заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна выплатить стране репарации за годы Великой Отечественной войны.



— Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России, — сказал Дуда в интервью журналистам издания Wprost.

Как считает Дмитрий Белик, за подобными высказываниями стоят вполне конкретные цели: польские чиновники продолжают антироссийскую риторику, навеянную странами Запада. Депутат отметил, что Польши бы не существовало, если бы Красная армия не освободила Европу от фашизма.

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Максим Кокунин