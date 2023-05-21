К маю текущего года компании Иннополиса привлекли более 34 млрд рублей на его развитие

Фото: realnoevremya.ru/Василий Иванов

Бывший министр связи России — один из основателей Иннополиса Николай Никифоров в своем telegram-канале сообщил, что компании города привлекли более 34 млрд рублей в форме долгосрочных кредитов на его развитие к маю 2023 года.

— К маю 2023 года наши компании привлекли уже более 34 миллиардов рублей в форме долгосрочных банковских кредитов на развитие города Иннополиса. Процесс продолжается, — написал он.

В марте сообщалось, что в Татарстане девять новых проектов получили статус стартапа Особой экономической зоны «Иннополис».



Среди представленных проектов — единая система управления и мониторинга нестационарных объектов, платформа для нетворкинга на очных мероприятиях, сервис первичной диагностики болезней молочных желез, цифровые реестры граждан, автоматизированный конвейер сборки, тестирования и доставки исходного кода, платформа для повышения урожайности и др.

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Максим Кокунин