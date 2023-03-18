В Иннополисе появились девять новых стартапов

В Татарстане девять новых проектов получили статус стартапа Особой экономической зоны «Иннополис», таковы результаты голосования 21-го экспертного совета по стартапам, посвященного 10-летию ОЭЗ «Иннополис».



Среди представленных проектов — единая система управления и мониторинга нестационарных объектов, платформа для нетворкинга на очных мероприятиях, сервис первичной диагностики болезней молочных желез, цифровые реестры граждан, автоматизированный конвейер сборки, тестирования и доставки исходного кода, платформа для повышения урожайности и др.

— Иннополис активно диверсифицируется и развивает инновационную и производственную часть в сфере цифровых технологий, тем самым привлекая молодые команды из разных уголков России, которые развивают проекты в различных областях, — отметил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

В марте Иннополис и Агентство инноваций Москвы подписали соглашение о сотрудничестве. Сотрудничество предполагает создание совместных проектов и конкурсов для технологических предпринимателей. Также организации займутся поддержкой стартапов.



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Маргарита Головатенко