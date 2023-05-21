Минстрой России планирует к 2024 году установить правила строительства деревянных многоэтажек

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России собирается внедрить к 2024 году правила для строительства деревянных домов до 12 этажей, а до конца текущего года планируется внести изменения в нормативы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в министерстве, преимущества зданий из деревянных панелей заключаются в их устойчивости к нагрузкам, прочности, высокой скорости строительства, а также экономичности. Такие постройки можно возводить практически в любых условиях климата, добавили в Минстрое.

Вместе с этим эксперты отметили и то, что такие проекты уже разрабатывают — среди них гостиничные комплексы в Москве, Московской и Иркутской областях, а также в Карелии и на Кавказе.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале месяца Минстрой России разрешил переселять людей из аварийного жилищного фонда в деревянные дома — индивидуальные и многоквартирные.



Перечень характеристик строящихся и приобретаемых жилых помещений, предоставляемых гражданам, дополняется словами «деревянные конструкции», рекомендации дополняются регламентами на «здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом», «здания жилые многоквартирные с применением деревянных конструкций» и «здания из деревянных срубных конструкций».

Как считает генеральный директор группы компаний «CLT девеломпент» Павел Карнаух, деревянные здания из CLT-панелей в России будут востребованы, поскольку возведение многоэтажных домов из этого материала в 2,5 раза быстрее строительства домов по современной железобетонной технологии. Такие конструкции сейсмоустойчивы и весят в пять раз меньше, чем бетонные. Поэтому такие дома можно возводить над подземными сооружениями — метро и тоннелями.

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Максим Кокунин