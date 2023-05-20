Байден и Зеленский проведут переговоры в Хиросиме
Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский 21 мая проведут переговоры в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи, сообщает ТАСС.
— В 14.15 (08.15 мск) президент принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония, — сказано в документе.
Сегодня страны-участницы G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода войск с Украины. Помимо этого, члены «Большой семерки» призвали Пекин «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».
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