Новости общества

00:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Байден и Зеленский проведут переговоры в Хиросиме

18:57, 20.05.2023
Байден и Зеленский проведут переговоры в Хиросиме
Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский 21 мая проведут переговоры в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи, сообщает ТАСС.

— В 14.15 (08.15 мск) президент принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским… Хиросима, Япония, — сказано в документе.

Сегодня страны-участницы G7 призвали Китай оказать давление на Россию с целью прекращения специальной военной операции и вывода войск с Украины. Помимо этого, члены «Большой семерки» призвали Пекин «поддержать всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также