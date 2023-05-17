Politico: в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС не планирует включать запрет импорта трубопроводного газа из России

Маловероятно, что страны Евросоюза (ЕС) смогут договориться о включении в 11-й пакет антироссийских санкций запрета на импорт трубопроводного газа из России. Об этом пишет издание Politico.



— Вряд ли [такая идея] сработает. Существует слишком большое сопротивление со стороны государств, которые зависят от [подобных] поставок [из России], — сказал источник издания из числа дипломатических представителей стран ЕС.

Он также уточнил, что обсуждение очередного пакета санкций «практически завершено», и теперь потенциальная попытка включить в него «столь серьезную меру вряд ли удастся», подчеркивает ТАСС.

В воскресенье газета Financial Times со ссылкой на проект заявления лидеров G7 сообщила, что страны Группы семи и Евросоюз по 11-му пакету санкций против России планируют запретить импорт российского трубопроводного газа на маршрутах, по которым Москва ранее сократила поставки. Санкции якобы могут также коснуться северного участка российского трубопровода «Дружба», снабжающего энергоресурсами польские и немецкие нефтеперерабатывающие заводы.



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Илина Хакимова