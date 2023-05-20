В Казани автобус столкнулся с легковушкой, пострадали пассажиры и кондуктор

В Казани утром 20 мая недалеко от остановки Глушко автобус столкнулся с легковым автомобилем, из-за чего три пассажира и кондуктор получили травмы, сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.



Водитель легковушки не предоставил преимущество автобусу №46, двигавшемуся по специальной полосе. Совершив маневр, он создал помеху для движения и нарушил ст. 10.5 ПДД.

На место происшествия водитель автобуса сразу вызвал скорую помощь и ГИБДД. Госавтоинспекция возбудила административное дело по ст. 12.24 КоАП РФ на водителя легкового автомобиля.

За 3 месяца 2023 года в Татарстане из-за нарушений ПДД водителями автобусов зарегистрировано 23 ДТП, в которых 33 человека получили ранения.



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Маргарита Головатенко