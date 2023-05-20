Марат Хуснуллин: страны исламского мира заинтересованы в развитии отношений с Россией

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин рассказал, что страны исламского мира, несмотря на санкционное давление, проявляют заинтересованность в развитии отношений с Россией.



— Они понимают, что Россия — это огромный рынок как экспорта, так и импорта. Сейчас исторически сложившиеся связи с Европой и Америкой нарушены, в этот момент страны видят освобождающуюся нишу, хотят в ней работать, — сказал он в интервью ВГТРК.

Он отметил, что много вопросов и проектов по развитию транспортно-логистических коридоров. Партнерам интересно каждое направление — портовая, автомобильная, железнодорожная инфраструктура. Особенно он отметил взаимодействие в развитии транспортного коридора «Север — Юг»:

— Транспортный коридор «Север — Юг» — один из самых перспективных. Все страны, через которые он пройдет, выражают очень большой интерес к этому проекту.

Хуснуллин заявил, что KazanForum даст мощный толчок развитию отношений России и стран Организации исламского сотрудничества.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко