Марат Хуснуллин заявил, что KazanForum даст мощный толчок развитию отношений России и стран ОИС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что KazanForum даст мощный толчок развитию отношений России и стран Организации исламского сотрудничества.

— Впечатления от форума очень позитивные, очень представительный форум. Впервые приехало 85 государств, 2,5 тысячи участников, 160 спикеров. Я посмотрел состав: практически все страны Ближнего Востока представлены солидными делегациями. Я уверен, что нынешний форум даст толчок взаимодействию России и стран исламского мира, — сказал он.

Вместе с этим Хуснуллин отметил, что ни одна из мусульманских стран не ввела санкции против России и не поддержала ограничений Запада, что свидетельствует о надежности этих партнеров.

— Транспортный коридор «Север — Юг» интересует буквально всех. Очень заинтересованы мусульманские страны и в экспорте нашей сельхозпродукции и халяльной продукции, в оказании услуг, в покупке товаров, — подчеркнул политик.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы приглашаем участников, экспертов и гостей форума.



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Максим Кокунин