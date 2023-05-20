G7 привержена разработке стандартов для ИИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Страны G7 привержены разработке стандартов для искусственного интеллекта (ИИ) и международным обсуждениям по управлению им, говорится в принятом на саммите в Хиросиме заявлении лидеров G7.



— Мы обязуемся и далее продвигать подходы с участием многих заинтересованных сторон к разработке стандартов для ИИ... подчеркиваем важность международных дискуссий по управлению ИИ... в то же время признавая, что подходы и политические инструменты для достижения общего видения и цели надежного ИИ могут различаться у разных членов G7.

«Большая семерка» также подчеркивает важность решения общих проблем управления и выявления потенциальных пробелов в глобальном управлении технологиями. Согласно заявлению, управление цифровой экономикой в сфере таких передовых технологий, как ИИ или метавселенная, должно обновляться в соответствии с «общими демократическими ценностями» стран «Большой семерки», сообщает «РИА Новости».

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта ChatGPT.

В последнее время в мире становится все больше сфер, где применяется искусственный интеллект. Различные ведомства ищут способы не допустить злоупотребления нейросетями. Так, ВОЗ призвала людей быть осторожными при использовании чат-ботов для защиты здоровья населения, а страны G7 договорились о пяти принципах ответственного использования таких технологий. Казанцы, опрошенные «Реальным временем», рассказали, чем для них является искусственный интеллект — помощником или опасностью.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко