ВОЗ призвала к осторожности при использовании чат-ботов с ИИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала проявлять осторожность при использовании искусственного интеллекта ChatGPT, об этом говорится в заявлении организации.



— ВОЗ призывает проявлять осторожность при использовании инструментов создания больших языковых моделей (LLMS), созданных искусственным интеллектом (ИИ), для защиты и содействия благополучию, безопасности и автономии людей, а также сохранения общественного здоровья, — указывается в документе.

LLMS включают в себя некоторые из наиболее быстро расширяющихся платформ, таких как ChatGPT, Bard, Bert, имитирующих понимание, обработку и воспроизведение человеческого общения.

В ВОЗ считают важным изучение рисков при использовании LLMS «для улучшения доступа к медицинской информации, в качестве инструмента поддержки принятия решений или даже для расширения диагностического потенциала в условиях нехватки ресурсов, чтобы защитить здоровье людей и уменьшить неравенство».

Фото: pixabay.com

Страны Группы семи (G7) договорились о пяти принципах ответственного использования ИИ: верховенство закона, соблюдение предусмотренных законом процедур, использование возможностей для инноваций, демократия и уважение прав человека.

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Маргарита Головатенко