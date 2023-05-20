Михаил Мишустин поручил внести проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минпромторг и Минэкономразвития России должны внести в правительство проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и до 2035 года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года должен быть внесен в правительство до 20 июля. Такое поручение дал Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по развитию промышленности 4 мая», — говорится в публикации.

Вместе с этим премьер-министр поручил министерствам предусмотреть включение в них показателей, связанных с интенсивным развитием отраслей промышленности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В апреле министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова сообщила, что обрабатывающая промышленность является самой травмоопасной отраслью, на которую приходится порядка 30% происшествий.

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Максим Кокунин