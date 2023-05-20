В Татарстане выполнен капремонт 32% образовательных учреждений

В Татарстане выполнен капремонт 32% образовательных учреждений. Всего в республике по этой линии реализуется шесть программ, включающих в себя 268 объектов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

Он уточнил, что в это число входят пять детских садов, 42 школы и школы-интерната. Кроме того, в 26 образовательных учреждениях будут проведены антитеррористические мероприятия, еще в 143 школах будут отремонтированы спортзалы по ФП «Успех каждого ребенка».

Как отметил министр, в этом году в звене среднего профессионального образования обновятся девять ресурсных центров и четыре общежития. При этом выполнение строительно-монтажных работ по программе ремонта общежитий в настоящий момент составляет 28%.

Также в рамках программы ремонта школьных пищеблоков подрядчики уже приступили к работам на 43 объектах в 15 муниципальных районах. Пока объем работ составляет 6%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в марте сообщалось, что в этом году в Татарстане капитально отремонтируют семь школ за 318 млн рублей. Один из заказчиков — ГКУ «Главинвестстрой РТ» — вложит 102,6 млн рублей, а ГБУ «Главстрой РТ» — 197,5 млн рублей.

Согласно документам, первый выступает заказчиком МБОУ «Мульминская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Староишлинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Марсовская средняя общеобразовательная школа».



А «Главстрой РТ» — МБОУ «Малокибякозинская основная общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», МБОУ «Шеланговская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1 им. П.С. Курасанова» и ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.».



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Максим Кокунин