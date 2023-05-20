Россияне стали чаще ходить на выставки

Фото: пресс-служба «Яндекс Афиши»

Россияне стали чаще отправляться на выставки. Однако, как выяснил сервис «Яндекс Афиша», выросла и конкуренция среди музеев: событий становится всё больше, а сами выставки уходят от традиционного формата в сторону большей интерактивности и эффекта погружения.

В первом квартале 2023 года количество выставок, билеты на которые поступили в продажу на сервисе, выросло более чем в 1,5 раза, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За прошлый год на сервисе было представлено около 568 выставок, в то время как за первые пять месяцев текущего года — уже больше 450.

За первые две недели мая в данном сегменте было сделано на 87% больше заказов, чем за весь май в 2022 году, что делает его самым быстрорастущим на сервисе. При этом средний чек в одном заказе на выставки почти не изменился — 1 013 рублей в 2022 году и 1 113 рублей в нынешнем.

«Яндекс Афиша» представила топ-10 выставок России по количеству заказов в 2023 году:

московская выставка «Панк-культура. «Король и Шут» о творческом пути легендарной группы и истории панка, которая проходит в ЦСИ «Винзавод»; выставка-путешествие «Балабанов», посвященная легендарному режиссеру, — в петербургском «Севкабель Порту»; экспозиция «Искусство МАНГА», которая сменила «Балабанова»; Deep Inside/GHT в Москве — иммерсивный мультидисциплинарный выставочный проект; «Страсти» — масштабные инсталляции, посвященные Пасхе — в петербургской Анненкирхе; мультимедийная выставка «Айвазовский. Кандинский. Живые полотна»; выставка «Петербург теней»; постоянная экспозиция Третьяковской галереи; мультимедийная выставка «Айвазовский. Кандинский. Живые полотна» в петербургском Люмьер-Холле; выставка «Три эпохи Марка Шагала», которая проходила в Челябинске.

Фото: пресс-служба «Яндекс Афиши»

Директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили рассказал, что спрос на мероприятия вырос во всех сегментах, а вместе с ним увеличилось количество событий и заказов. Быстрее всего росли сегменты выставок и стендапа, каждый из которых увеличился на 200%

— Самой продаваемой выставкой 2022 года стала выставка-байопик, посвященная Виктору Цою, в 2023 году на вершину рейтинга взошла выставка «Панк-культура. «Король и Шут», — сообщил он.

В эту субботу в столице Татарстана пройдет одно из самых ярких событий культурной жизни — «Ночь музеев». Мероприятие, в программу которого входят экскурсии и мастер-классы, ежегодно собирает сотни казанцев и гостей города, желающих увидеть, как преображаются знаменитые галереи и экспозиции по вечерам, когда они обычно закрыты. Так, 20 мая с 18:30 до 23:00 посетителей будут ждать в выставочных залах Кремля, ГСИ, «Манежа» и множества других учреждений культуры. Ознакомиться с подробной программой можно в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова