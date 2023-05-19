«Живые шахматы», бал XIX века и экскурсии в темноте: программа на «Ночь музеев» в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В эту субботу в столице Татарстана пройдет одно из самых ярких событий культурной жизни — «Ночь музеев». Мероприятие, в программу которого входят экскурсии и мастер-классы, ежегодно собирает сотни казанцев и гостей города, желающих увидеть, как преображаются знаменитые галереи и экспозиции по вечерам, когда они обычно закрыты. Так, 20 мая с 18.30 до 23.00 посетителей будут ждать в выставочных залах Кремля, ГСИ, «Манежа» и множества других учреждений культуры. Ознакомиться с подробной программой можно в материале «Реального времени».



Национальный музей Татарстана

В Нацмузее вечер начнется с развлекательной программы «Салонные игры XIX века», которая стартует в 17.30. Далее гостей ждет бал с танцами «Под сенью муз», который начнется в 19.00, а через час здесь выступит струнный квартет «Казанское трио и друзья».

Тем временем во дворе музея с 19.00 будет выступать джазовый оркестр «Фантазия». В 21.00 его сменит Государственный камерный хор республики.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Музей естественной истории Татарстана

В 18.30 на этой площадке откроется турнир настольных игр «Умные игры». Посетителям предложат сыграть в «Уно», «Крокодила», «Искателей минералов» и другие игры. В это же время начнется мастер-класс по оригами «Ночные жители».

Далее в 19.30 казанцам предложат научно-популярную лекцию «У вас прекрасный череп: эволюция, строение и разнообразие черепов млекопитающих». Кроме того, начиная с 19.00 каждые полчаса в музее будут проводить экскурсию «Драгоценности мира» по залу «Минералы Земли».

Одновременно покажут медиаинсталляцию «Казанское море» — 10-минутный фильм о животных, населявших Казанское море 270 миллионов лет назад.

Также в 21.00, 21.30, 22.00 и 22.30 состоятся «сумеречные» экскурсии по залам «Эпоха зверообразных ящеров», «Морские рептилии», «Время динозавров», «Мир млекопитающих». Для них посетителям понадобятся фонарики, так как все действо будет происходить в полной темноте.

Музей Пушечного двора

В этом месте казанцев ждут сразу два квеста. Один из них — квест-путеводитель по выставке «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров» начнется в 18.30 и будет продолжаться до 23.00. Его задания будут связаны с экспонатами выставки и познакомят посетителей с традиционными прикладными искусствами.

Также в 21.00 начнется квест-экскурсия «Путешествие в Кубачи» по выставке «Кубачи-Зирехгеран. Город мастеров». Его участники отправятся в путешествие в древний город всемирно известных златокузнецов, в котором должны будут отыскать кинжал горца.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Музей истории Благовещенского собора

В 18.30 в этом музее стартует экскурсия по выставке «Вдохновение Пасхи», а следом за ней в 19.00 начинается квест. Далее в 19.45 посетители смогут послушать научно-популярную лекцию «Влияние Библии на русскую культуру», которую проведет профессор КФУ Юлия Матушанская.

Выставочные залы Присутственных мест

В 18.30 здесь пройдет экскурсия по выставке «Татарский костюм: традиции и трансформация». Уже в 20.00 на этом же месте состоится концерт татарской этно-группы «Алпар». Музыканты сыграют на таких национальных инструментах, как ятаган, думбыра, кыл-кубыз, курай, кубыз, бас домбра и саз.

Музей исламской культуры

Свою программу в мечети «Кул-Шариф», на базе которой находится этот музей, начнут в 18.30 — с экскурсии по выставке, приуроченной к 220-летию первого казанского издания Корана. Уже в 19.00 посетителей ожидает вторая экскурсия — по выставке «Соборные мечети Казани».

Далее в 19.30, 20.30 и 21.30 состоится квест «Тайны «Кул-Шариф», в котором казанцам предстоит искать запрятанные слова и ответы на вопросы известного ученого.

Музей истории государственности татарского народа

Здесь в 19.00 начнется лекция «Бальная культура XIX века» от Студии старинного танца Fleur de la danse. Отмечается, что в 1798 году — в честь приезда императора Павла I — в здании Присутственных мест Казанского кремля был устроен первый бал, куда, кроме членов высшего света, созвали богатейших представителей татарских купцов с семьями и духовенство, включая муфтия. О том, что собой представляла бальная культура того времени, расскажут спикеры.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Анисимова

Эрмитаж

Довольно обширную программу представит в этот день Эрмитаж, который начнет вечер с показа фильма «Портреты Александра Македонского. История и миф» (18.30). В это же время в библиотеке «Ночуй — читай» посетители смогут ознакомиться с редкими книгами.

В 18.30, 19.30, 20.30 и 21.30 казанцев также будет ожидать театрализованная программа «Ожившие герои». В 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 — короткие экскурсии по выставке «Александр Македонский. Путь на Восток».

В 22.30 состоится розыгрыш мерча: сумки-шопера, блокнота, карандаша, стикерпака, лимитированного аромата «Александр Македонский. Путь на Восток». Победитель будет выбран в результате лотереи.

Выставочный зал «Манеж»

Программа этого места также вмещает в себя большое количество мероприятий. Так, например, в 18.30 начнется семейная программа «Советские будни в карикатурах». Затем в 19.30 для гостей покажут мастер-класс по вышивке от мастериц галереи «Вышитых картин».

В 20.30 по арт-пространству «Коммуналка» пройдет кураторская экскурсия, которую проведет историк, коллекционер Григорий Ивойлов.

Музей изобразительных искусств Татарстана

Здесь в 18.00 стартует лекция «Благотворительница. Судьба Ольги Сергеевны Александровой-Гейнс». В это же время в парке музея начнется вечер поэзии с участием молодых авторов Казани. В 20.00 состоится концерт духовной музыки с участием камерного хора «Преображение».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Галерея современного искусства

Как и в предыдущем музее, здесь мероприятия начнутся еще в 18.00. Первой станет лекция «Роль женщины в исламе». Затем в 19.30 начнется еще одна лекция — «Ислам и мода» с демонстрацией одежды бренда «Бюро Бану». В 21.00 состоится перформанс «Сюрреализм — это Я. Сальвадор Дали».

Национальная художественная галерея «Хазинэ»

В этом месте программа начнется гораздо раньше, чем в других, — уже в 17.00 откроется лекция «Казанская фотография: от мастера к ученику, от ученика к мастеру». В это же время стартует экскурсия в фонды и в реставрационную мастерскую живописи «Посторонним вход разрешен». Кроме того, в учреждении будет организована иммерсивная постановка «Наш адрес — Советский Союз».

Площадь Тысячелетия

Отметим, что мероприятия затронут не только музеи и галереи, но и другие общественные пространства города. Так, например, в 18.00 на площади Тысячелетия состоится турнир «Живые шахматы» от музея-заповедника «Бородинское поле». Уточняется, что на этом месте будет показана «Бессмертная партия» Адольфа Андерсена и Лионеля Кизерицкого, сыгранная в 1851 году.

Далее в 19.30 стартует программа «1812: в походе и в обиходе». Специалисты расскажут казанцам о военной и повседневной жизни XIX века.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

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Максим Кокунин