Казанская «Лизинг-трейд» 23 мая планирует начать размещение облигаций на 200 млн рублей

Казанское ООО «Лизинг-трейд» планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей млн 23 мая, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.



Ориентир ставки купона — 14,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрят равномерную амортизацию в последние два года, дюрация составит около 3,5 года.

Организатором выступит ИК «Иволга капитал». Сейчас в обращении находятся шесть выпусков биржевых облигаций компании на 1,5 млрд рублей.

В декабре прошлого года «Лизинг-трейд» разместила очередной выпуск облигаций на российских биржах на 100 миллионов рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составила 1 тысячу рублей. Количество фактически размещенных биржевых облигаций достигло ста тысяч штук.

В июне 2022-го компания «Лизинг-трейд» выплатила 4,52 млн рублей купонного дохода по облигационному займу, размещенному в мае 2021 года. Доходность купонных выплат составила 11% годовых, или 9,04 рубля на одну облигацию.

«Лизинг-трейд» работает на рынке с 2005 года. Компания предоставляет в лизинг легковой и коммерческий транспорт, спецтехнику и промышленное оборудование. Существенная доля клиентов компании приходится на представителей малого и среднего бизнеса. Компания с головным офисом в Казани осуществляет работу на территории восьми регионов России. На балансе «Лизинг-трейда» — 60% акций Банка Казани.

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Маргарита Головатенко