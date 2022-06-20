«Лизинг-трейд» выплатил 4,52 млн купонного дохода по облигациям

Фото: предоставлено ООО «Лизинг-трейд»

АО «Лизинг-трейд» выплатило 4,52 млн рублей купонного дохода по облигационному займу, размещенному в мае 2021 года. Доходность купонных выплат составила 11% годовых, или 9,04 рубля на одну облигацию. Информация об этом опубликована на портале центра раскрытия корпоративной информации.

— Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, составил 4,52 млн рублей, — говорится в сообщении.

Выплаты произведены в рамках 13-го купонного периода, который завершается 20 июня 2022 года. Доход получили держатели 500 тысяч размещенных облигаций. 24 мая «Лизинг-трейд» разместил третий облигационный заем на сумму в 500 млн рублей, предназначенный для финансирования деятельности компании.



Алексей Долгих. Фото: предоставлено ООО «Лизинг-трейд»

В апреле прошлого года «Реальное время» публиковало интервью с генеральным директором «Лизинг-трейда» Алексеем Долгих о том, как реализуются масштабные планы компании по выходу на долговой рынок и с помощью каких механизмов они помогали малому бизнесу не обанкротиться в сложном 2020 году.

В начале июня 2022 года Долгих рассказал, почему вслед за снижением ключевой ставки не наблюдается резкого падения процентной ставки по кредитам.



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Артем Гафаров