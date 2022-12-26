Казанская «Лизинг-Трейд» завершила размещение очередного выпуска облигаций на 100 млн рублей

Казанская компания «Лизинг-Трейд» завершила размещение очередного выпуска облигаций на российских биржах на 100 миллионов рублей, выяснило «Реальное время».



Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составила 1 тысячу рублей. Количество фактически размещенных биржевых облигаций достигло ста тысяч штук.

Компания начала размещать ценные бумаги 17 августа, завершила — 26 декабря.

В июне АО «Лизинг-трейд» выплатило 4,52 млн рублей купонного дохода по облигационному займу, размещенному в мае 2021 года. Доходность купонных выплат составила 11% годовых, или 9,04 рубля на одну облигацию.

В июле «Лизинг-трейд» выплатило 4,4 млн рублей в виде дивидендов по акциям. Размер выплаченных доходов на одну ценную бумагу по биржевым облигациям составил 8 рублей 88 копеек.

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Маргарита Головатенко