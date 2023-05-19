В Азербайджане отметили большой потенциал развития сотрудничества с Татарстаном

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Встреча состоялась на площадке KazanForum.



Мустафаев отметил хорошие темпы взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах, активное развитие промышленной кооперации, а также большой потенциал в межрегиональном сотрудничестве, особенно с Татарстаном.

Рустам Минниханов поблагодарил представительную делегацию Азербайджана за визит в Казань. Он подчеркнул, что Татарстан и Азербайджан исторически связывают теплые, дружественные отношения:

— Мы активно взаимодействуем по всем направлениям, ведется работа по линии ведущих татарстанских компаний. У нас полное понимание и поддержка по всем вопросам.

Фото: tatarstan.ru

Он также выразил благодарность руководству Азербайджана за поддержку местной татарской общины: сегодня в стране проживает около 26 тысяч татар.

— Мы дорожим нашими братскими отношениями с Азербайджаном. Они носят многолетний стратегический характер. Тон такому взаимодействию задают лидеры наших стран, которые поддерживают тесное доверительное общение. Мы видим, как растет наш товарооборот, видим наше доброе взаимоотношение, видим, что у нас работает много совместных компаний, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

На встрече обсудили дальнейшее укрепление экономического сотрудничества, взаимодействие в транспортно-логистической сфере, в том числе в рамках проекта международного транспортного коридора «Север — Юг».

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Маргарита Головатенко