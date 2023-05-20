Каждый пятый россиянин боится потерять в отпуске документы и деньги

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Во время отпуска каждый пятый россиянин больше всего боится потерять документы и деньги. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Еще 21% респондентов назвал своим самым большим отпускным страхом опоздание на рейс, автобус или поезд. Почти 19% боятся забыть дома часть багажа, а 16% — вовсе потерять его.

О возможности заболеть и пролежать в номере весь отпуск переживают 8% опрошенных. Еще 9,4% боятся, что заболеет ребенок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Из тех, кто отдыхал в России, почти 40% когда-либо обращались к врачу во время отпуска. При заграничных поездках такие случаи происходят реже — о них сообщили 33% опрошенных.

Российские туристы, ввиду роста цен на отели Турции, чаще выбирают поездки в Египет, Таиланд и Арабские Эмираты, потому что стоимость путешествий по этим маршрутам ниже. Однако россияне готовы менять продолжительность, дату и даже ехать в другую страну.

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Елизавета Пуншева