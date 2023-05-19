Экономист оценил возможные последствия решения Армении перестать поставлять в Россию коньяк

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ереванский завод, выпускающий коньяк «Арарат», вскоре перестанет поставлять алкоголь в Россию. Об этом сообщили в Минэкономики Армении.

Как считает российский экономист и политолог, ведущий аналитик Института стран СНГ Александр Дудчак, этим решением Ереван нанесет тяжкий экономический удар по своим производителям.

— На мой взгляд, это решение — во многом политический жест со стороны Армении. Да, у завода «Арарат» действительно есть французские собственники, но в их владении находятся десятки других алкогольных производств. Понятно, что отказ от поставок в РФ нанесет тяжелый экономический удар по самим же армянским производителям, а также местным аграриям, которые выращивают и поставляют для них виноград, — поделился он своим мнением с «РИА ФАН».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его мнению, запрет на поставки коньяка в Россию выглядит еще более странным на фоне того, что значительная доля армянского сырья разливается на предприятиях в Подмосковье.

— Этот шаг вызывает логичный вопрос — куда смотрят армянские власти? Скорее всего, они по привычке, заведенной в последние годы, смотрят на Запад. Тем самым Ереван подтверждает, что является все более сомнительным союзником для России, — добавил Дудчак.



В апреле специалисты Роскачества проверили отечественный коньяк эконом-класса, дешевле 920 рублей за полулитровую бутылку. Половина из них оказалась фальсификатом.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов