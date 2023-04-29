Почти половина проверенного бюджетного российского коньяка является фальсификатом
В результате проверки экспертов Роскачества выявилось, что 52% отечественного коньяка эконом-класса, дешевле 920 рублей за полулитровую бутылку, являются фальсификатом. Об этом сообщают «Известия Мордовии».
Отмечается, что в составе напитков выявлены нарушения. Это искажает традиционный вкус коньяка. Стандартам ГОСТа соответствует лишь 11 из 23 проверенных марок алкоголя.
Сведения о нарушениях направлены в Росалкогольрегулирование. С нарушителями проведена претензионная работа, производители должны исправить ситуацию.
По оценкам Научно-исследовательского финансового института и Высшей школы экономики, доля нелегального оборота в крепком алкоголе превышает 20%, в пиве этот показатель составляет около 18%, а в сегменте вин — около 17%.
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