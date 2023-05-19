Генпрокуратура России признала Greenpeace нежелательной организацией в стране

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace International. По данным ведомства, она представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

— Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность «Гринписа» фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ, — говорится в тексте.

Уточняется, что работа организации связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ с помощью информационных кампаний и не согласованных с властями массовых публичных акций. Их цель — сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов, уверены в Генпрокуратуре.

Фото: Генпрокуратура России

В ведомстве подчеркнули, что организация финансирует иностранных агентов в стране и требует изменения российского законодательства в ущерб интересам российского общества.

— В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности «Гринписа» нежелательной на территории Российской Федерации. Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования, — сообщает ведомство.

Greenpeace — это международная неправительственная экологическая организация, созданная в 1971 году в Канаде. Она занимается проблемами глобального изменения климата, сокращения площади лесов, чрезмерным выловом рыбы и другими вопросами экологии.

В марте 2020 года Greenpeace потребовала остановить разработку известняка шихана Куштау в Башкортостане. Представители организация говорили о необходимости присвоить горе Куштау статус особо охраняемой природной территории Республики Башкортостан и включить все три шихана (Куштау, Юрактау и Торатау) в государственный проект нацпарка «Башкирские шиханы».

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Айрат Назипов