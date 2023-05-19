Александр Ведяхин: «В России произошла фундаментальная трансформация внешней торговли»

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В 2022 году в России произошла фундаментальная трансформация внешней торговли. Так, за год доля нейтральных государств в общем объеме импорта выросла с 50 до 73%, в экспорте — с 43 до 65%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, ставший модератором сессии «Ломая стереотипы: российская экономика в санкционной реальности» на ХIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир».

По его словам, российская экономика достаточно быстро адаптировалась к санкционным потрясениям прошлого года — страна стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций (более 15 тысяч). Кроме того, Россию покинули порядка 900 иностранных компаний, в том числе более 300 технологических.

— Изменилась и валютная структура внешнеторговых контрактов: доля доллара и евро в экспорте за год снизилась с 87 до 48%, в импорте — с 65 до 46%. Доля расчетов в юанях достигла 27%. Несмотря на санкции, Россия завершила 2022 год с рекордным профицитом счета текущих операций — 230 млрд долларов, или 10% ВВП, — сказал Ведяхин.

Он отметил, что ослабление рубля и перестройка цепочек поставок привели к ускоренной инфляции и росту ключевой ставки Центробанка, которая на пике достигла 20%, однако затем снизилась до 7,5%. При этом стоит отметить, что уровень безработицы находится на историческом минимуме (3,5%), а зарплата практически вернулась к докризисному уровню.

Так, по итогам текущего года эксперты МВФ, Минэкономразвития и Центробанка ожидают рост ВВП в диапазоне 0,7—1,3%, а в 2024 году — 1,3—2,0%. В ходе голосования 58% аудитории сессии согласились, что эти цифры точно описывают базовый сценарий. Вместе с этим еще одно голосование показало, что наиболее вероятным риском для российской экономики в ближайшее время могут стать ограничения на доступ к технологиям (ответили 45% участников), проблемы с международными расчетами (25%), ужесточение санкционного контроля (23%) и сложности с переориентацией внешней торговли (7%).

Отметим, что участие в сессии также приняли замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, гендиректор «Озон Холдинг» Сергей Беляков, а также замминистра промышленности, природных ресурсов и торговли Ирана, глава Организации содействия торговле страны Алиреза Пейман-Пак.