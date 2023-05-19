Владимир Путин рассказал о «существенном объеме» экспорта российского вооружения

Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники. Об этом заявил президент страны в поздравительной телеграмме трудовым коллективам и ветеранам сферы военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами.

— Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы активно решаете поставленные задачи, экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств, наращиванию их научно-исследовательского и опытно-конструкторского потенциала, — говорится в тексте.

Глава государства отметил, что за прошедшие десятилетия эта система внесла весомый вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности, а также стала важным инструментом внешней политики.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В марте Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Нарушителю может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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Айрат Назипов