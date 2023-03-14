Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконный экспорт оружия

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконные экспорт из России или передачу иностранному лицу вооружения или военной техники, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.

Документом предлагается в статье 189 УК РФ отнести к предмету преступления товары и технологии, вооружение и военную технику, работы, услуги, в отношении которых установлен экспортный контроль, а также расширить перечень лиц, незаконно их получающих. Кроме того, ужесточаются меры ответственности за незаконные экспорт, передачу и контрабанду оружия массового поражения, средств его доставки, а также предметов, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

Фото: realnoevremya.ru

Незаконные экспорт из страны или передача иностранному лицу вооружения или военной техники, товаров или технологий ведут за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В случае если преступление совершилось группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения, а также в отношении оружия массового поражения или технологий для его создания, граждан ждет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей. Если преступление совершено организованной группой, виновных будет ждать лишение свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



Напомним, Госдума также приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за дискредитацию участвующих в специальной военной операции добровольцев.



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Елизавета Пуншева