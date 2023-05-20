В Казани в преддверии последних звонков почти в 2 раза увеличился спрос на парикмахеров и на платья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в преддверии последних звонков на 112% возрос спрос на парикмахеров и на 92% — на платья. Аналитики «Авито» подсчитали, во сколько жителям города обойдется подготовка к этому празднику.

Так, в среднем фартук и классическое черное или темно-коричневое платье на заказ обойдутся в 3,5 тысячи рублей. Отмечается, что в этом году выпускницы делают выбор именно в пользу индивидуального пошива праздничной одежды — спрос на такие предложения возрос на 11%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается готовых платьев, их средняя стоимость в этом году составила 3 тысячи рублей. В апреле — мае 2023 года продажи наряда на «Авито» в Казани выросли на 92% по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена на мужские классические костюмы в этом году достигла 2 тысяч рублей. За год их продажи в Татарстане выросли на 65%.

Спрос на рубашки в этом сезоне в Казани увеличился на 52%. Средний чек составил 1,2 тысячи рублей.

Последние звонки в школах столицы Татарстана состоятся с 22 по 25 мая. Однако, как сообщили «Реальному времени», каждое учебное заведение самостоятельно определит дату его проведения.

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Елизавета Пуншева