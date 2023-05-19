В Казани впервые пройдет кибербитва Standoff

Фото: пресс-служба Innostage

Казань в 2024 году впервые примет кибербитву по информационной безопасности Standoff — она пройдет в рамках международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Соглашение на его полях сегодня подписали глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина и генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.



Standoff — это противостояние специалистов по кибербезопасности и этичных хакеров за инфраструктуру ИТ-систем условных компаний из разных отраслей, работающих в виртуальном государстве. Организаторами кибербитвы в Казани выступят компании Positive Technologies и Innostage.

Фото: пресс-служба Innostage

В следующем году на площадке KazanForum для проведения Standoff 13 построят макет цифрового государства и проведут отбор команд защитников из представителей стран-участниц Организации исламского сотрудничества. Также будет обеспечен их менторинг как при подготовке, так и при проведении мероприятия.

Генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров заявил, что участие команд защитников из стран ОИС выведет международный статус Standoff на новый уровень.

Фото: пресс-служба Innostage

Киберучения Standoff проводят дважды в год на базе платформы киберполигона. На нем воссоздают технологические и бизнес-процессы компаний из разных секторов экономики, что позволяет в полевых условиях отработать реальные сценарии атак хакеров. Работу команд оценивает профессиональное жюри.

Standoff 13 в 2024 году также организуют в Москве на Positive Hack Days 2024. Кибербитва проходит в российской столице и сегодня. На ее площадке работает корреспондент «Реального времени». Прямую трансляцию с мероприятия в Москве транслируют на проходящем сегодня KazanForum.

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Татьяна Демина