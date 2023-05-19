Bloomberg: Зеленский посетит саммит «семерки» в Хиросиме

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетит саммит Группы семи (G7), который проходит в этом году в Хиросима. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

Отмечается, что японские официальные лица ранее заявляли о дистанционном присутствии Зеленского на встрече.

МИД Японии сначала не подтверждал личное присутствие Зеленского. Одна из сотрудниц японского МИДа также отметила, что изменений в программе заседания, озвученной ранее, нет.

Позднее власти Японии и США сообщили, что Зеленский действительно прибудет в Хиросиму. Об этом пишет в пятницу агентство Kyodo, ссылаясь на «многочисленные источники» в правительствах США и Японии.

Ранее сообщалось, что представители стран G7 обсуждают введение практически полного запрета на экспорт товаров в Россию.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова