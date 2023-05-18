Россия и Куба переходят на расчеты в рублях

Россия согласовывает формат работы российских банков на Кубе, планирует перейти на расчеты по проектам в рублях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



— Ожидаем, что в самое ближайшее время российскими картами можно будет расплачиваться в магазинах, кафе и ресторанах, — приводит «Интерфакс» его слова.

Чернышенко отметил, что по итогам 2022 года товарооборот вырос в три раза — до 452 миллионов долларов, а по итогам четырех месяцев 2023 года увеличился в девять раз — до 137,6 миллиона долларов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

По его словам, Куба является ключевым партнером России в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Благоприятный политический фон создает необходимые условия для развития торговли, наращивания инвестиций, культурно-гуманитарного взаимодействия.

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Маргарита Головатенко