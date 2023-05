Сбер и AAOIFI провели обучение для участников KazanForum по программе «Основы исламского финансирования»

Фото: предоставлено пресс-службой Сбера

«СберУниверситет» совместно с Центром партнерского финансирования и специальных проектов, а также Организацией бухгалтерского учета и аудита исламских организаций (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI) провели обучение для участников Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» по программе «Основы исламского финансирования».

Уточняется, что сертификаты об окончании курса получили 100 человек. Вместе с этим «СберУниверситет» и AAOIFI подписали меморандум о сотрудничестве, а также договорились консультировать друг друга и реализовывать совместные инициативы в сфере исламских финансов. Отмечается, что в планах уже имеются академические мероприятия, образовательные программы и конференции.

— В нынешних экономических условиях, когда взаимодействие с восточными странами становится все более актуальным для российских компаний, сотрудничество с одной из известных организаций в мире исламских финансов — логичный шаг для «СберУниверситета». У нас уже реализуются образовательные программы, которые знакомят слушателей со стандартами и особенностями исламского финансирования. В рамках подписанного соглашения с AAOIFI мы планируем тесное сотрудничество для организации совместных образовательных программ. Это позволит слушателям расширить свои знания в области исламских финансов, — рассказала коммерческий директор «СберУниверситета» Александра Погосян.