Рустам Минниханов: «Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений»

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие во встрече заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина с государственным министром внешней торговли ОАЭ Тани Ахмедом Аль Зейуди.

— Татарстан активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений. Визиты татарстанских делегаций в вашу страну стали хорошей традицией, — сказал татарстанский лидер.

На встрече также обсудили перспективы развития проекта «Север — Юг». Как рассказал Тани Ахмед Аль Зейуди, этот проект очень заинтересовал ОАЭ. Его представители готовы работать с партнерами «напрямую».

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

— Мы рады работать вместе. За последние годы мы работаем по самым разным направлениям. Для нас Россия — стратегический партнер, — отметил он.



Сегодня Рустам Минниханов назвал транспортный коридор «Север — Юг» ответом на влияние Евросоюза. Он отметил, что страны, расположенные вдоль оси «Север — Юг», проявляют интерес к взаимодействию с ЕАЭС начиная с мая 2018 года.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» прибыли представители 84 регионов России и 85 стран мира. В этом году мероприятие впервые проходит на федеральном уровне.

«Реальное время» — информационный партнер KazanForum. На площадке мероприятия в МВЦ «Казань Экспо» работает выездная редакция — видеостудия издания, в которую мы будем приглашать участников, экспертов и гостей форума.

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Айрат Назипов