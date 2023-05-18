Рустам Минниханов назвал транспортный коридор «Север — Юг» ответом на влияние Евросоюза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В рамках ХIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» состоялся круглый стол «Развитие международного транспортного коридора «Север — Юг». В нем приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер России Марат Хуснуллин, помощник президента страны Игорь Левитин и другие.

Как отметил Марат Хуснуллин, развитие транспортного коридора является для России одной из самых приоритетных задач. С ним согласился раис Татарстана. Рустам Минниханов считает, что международный транспортный коридор «Север — Юг» — это ключевой элемент транспортного каркаса Евразии.

— Транспортный коридор имеет особое значение для Евразийского экономического союза как важный альтернативный коридор экономического развития и как ответ на экономическое и политическое влияние Евросоюза. Страны, расположенные вдоль оси «Север — Юг», проявляют интерес к взаимодействию с ЕАЭС начиная с мая 2018 года, когда было подписано соглашение о свободной торговле с Ираном, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Он также отметил, что запуск коридора «Север — Юг» способствует созданию макрорегиональной транспортно-логистической системы — Евразийской транспортной структуры. Это, в свою очередь, закладывает основу для развития торговых и инвестиционных отношений внутри Евразии и отвечает долгосрочным экономическим интересам многих стран Евразийского континента, в частности тех, которые не имеют выхода к морю.

— Татарстан готов оказывать необходимое содействие в реализации проекта, встроиться в данную международную транспортную систему. В ходе наших зарубежных поездок и встреч тема транспортных коридоров и логистики всегда обсуждается. В прошлом году мы были с визитом в Иране и увидели, насколько иранская сторона заинтересована в развитии данного направления. То же самое можно сказать о Туркменистане, и об Узбекистане, Казахстане. Поэтому эти вопросы — наиважнейшие, — добавил татарстанский лидер.

ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» пройдет в столице Татарстана 18—19 мая. Впервые его организовали на федеральном уровне.

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Айрат Назипов