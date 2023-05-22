В одной из татарстанских деревень отремонтируют клуб за 28,5 млн рублей

Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории деревни Поршур Кукморского района Татарстана проведут капремонт сельского клуба. Стоимость контракта оценивается в 28,5 млн рублей, а его источником выступают федеральный и региональный бюджеты.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести комплекс общестроительных работ, заменить кровлю, обновить фасад, а также установить инженерные сети. Кроме того, исполнитель обязуется благоустроить территорию вокруг клуба и приобрести для него новое оборудование.

Выполнить капремонт на объекте необходимо до 30 ноября 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что в деревне Поршур появится новый многофункциональный центр стоимостью более 33,8 млн рублей. Его строительство также планируется завершить до 30 ноября.

Согласно проектной документации, объект будет расположен на улице Новой. Подрядчику необходимо провести комплекс общестроительных и земляных работ на площади 660 кв. метров. Отметим, что этот МФЦ станет первым в населенном пункте. В настоящий момент ближайший многофункциональный центр находится в соседнем поселке Бурбаш, расположенном в 5 километрах от Поршура.

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Максим Кокунин