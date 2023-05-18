В одной из деревень Кукморского района Татарстана в этом году построят первый МФЦ

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Как выяснило «Реальное время», в этом году на территории деревни Поршур Кукморского района Татарстана появится новый многофункциональный центр стоимостью более 33,8 млн рублей. Его строительство планируется завершить до 30 ноября.

Согласно проектной документации, объект будет расположен на улице Новой. Подрядчику необходимо провести комплекс общестроительных и земляных работ на площади 660 кв. метров. Источником их финансирования станут муниципальный и республиканский бюджеты.

Отметим, что этот МФЦ станет первым в населенном пункте. В настоящий момент ближайший многофункциональный центр находится в соседнем поселке Бурбаш, расположенном в 5 километрах от Поршура.

Фото: realnoevremya.ru/Гуландам Фатхуллина

Напомним, в Татарстане до 1 декабря текущего года проведут капитальный ремонт 44 зданий многофункциональных центров. Работы затронут 35 районов республики, а их общая стоимость оценивается в 31,9 млн рублей.

В список мест, где будет проведен капремонт, вошли многофункциональные центры Казани, Набережных Челнов, Зеленодольска, Нижнекамска, Менделеевска, Чистополя, Тетюшей, Мамадыша, Лениногорска, Елабуги, Альметьевска, Бавлов, Азнакаево, Буинска, Арска, Заинска, Кукмора, сел Базарные Матаки, Алексеевское, Верхний Услон, Высокая Гора, Старое Дрожжаное и другие.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин