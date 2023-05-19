В одном из поселков Татарстана проведут капремонт сразу четырех культурно-образовательных объектов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», на территории поселка Село-Чура Кукморского района Татарстана в текущем году проведут капитальный ремонт трех детских образовательных учреждений и одного дома культуры. Общая стоимость работ оценивается в 208,2 млн рублей, а их источником выступают федеральный и региональный бюджеты.

Согласно проектной документации, выполнить капремонт на каждом из объектов необходимо до 30 ноября 2023 года. В их перечень вошли два детских сада, одна среднеобразовательная школа и сельский дом культуры. Стоит отметить, что все эти здания расположены на одной и той же улице Школьной.

Подрядчику предстоит провести комплекс общестроительных работ, заменить инженерные сети, кровлю, а также обновить фасад. Также ему будет необходимо благоустроить территорию одного из детских садов и приобрести технологическое оборудование для дома культуры.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, в начале мая сообщалось, что в сфере образования Татарстана капремонт учреждений ведется в рамках 4 республиканских и 2 федеральных программ. Всего же работы ведутся на 268 объектах.

В частности, в этом году будет проведен капремонт 5 детских садов, 42 школ и школ-интернатов, а также 26 образовательных учреждений. Также по федеральной программе «Успех каждого ребенка» в двух школах уже обновлены спортзалы.

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Максим Кокунин