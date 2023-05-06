На сегодняшний день в Татарстане ремонтируется 41 школа и один детский сад

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сфере образования Татарстана капремонт учреждений ведется в рамках 4 республиканских и 2 федеральных программ. Всего же работы ведутся на 268 объектах. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

В частности, в этом году будет проведен капремонт 5 детских садов, 42 школ и школ-интернатов, а также 26 образовательных учреждений. По словам министра, в них будут проведены антитеррористические мероприятия. Также по федеральной программе «Успех каждого ребенка» в двух школах уже обновлены спортзалы.

По словам Айзатуллина, в звене среднего профессионального образования в этом году обновят 9 ресурсных центров и 4 общежития. Из числа проторгованных объектов сегодня ремонтируется 41 школа (выполнение составляет 26%) и один детский сад (работы выполнены на 70%).

Как отметил глава Минстроя, в настоящее время во всех учреждениях активно разворачиваются работы по ремонту пищеблоков. Так, в 14 районах подрядчики взяли в работу 40 объектов. На данный момент выполнение строительно-монтажных работ оценивается в 5,5%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в марте сообщалось, что в этом году в Татарстане капитально отремонтируют 7 школ за 318 млн рублей. Один из заказчиков — ГКУ «Главинвестстрой РТ» — вложит 102,6 млн рублей, а ГБУ «Главстрой РТ» вложит 197,5 млн рублей.

Согласно документам, первый выступает заказчиком МБОУ «Мульминская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Староишлинская средняя общеобразовательная школа» и МБОУ «Марсовская средняя общеобразовательная школа».



А «Главстрой РТ» — МБОУ «Малокибякозинская основная общеобразовательная школа Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан», МБОУ «Шеланговская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Черемшанская средняя общеобразовательная школа №1 им. П.С. Курасанова» и ГБОУ «Икшурминская кадетская школа-интернат имени Байкиева К.С.».



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Максим Кокунин