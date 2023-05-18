Умер один из создателей вертолета «Ансат» Сергей Михайлов — прощание состоится в Казани 20 мая

Фото: КНИТУ-КАИ

На 68-м году жизни 17 мая умер проректор по научной и инновационной деятельности, заведующий кафедрой аэрогидродинамики КНИТУ-КАИ и один из создателей вертолета «Ансат» Сергей Михайлов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Церемония прощания с Сергеем Михайловым пройдет в Казани в субботу, 20 мая. Она начнется в 9.00 в актовом зале первого здания КНИТУ-КАИ по ул. Карла Маркса, 10.

Сергей Михайлов — профессор, доктор технических наук, член-корреспондент Академии наук Татарстана и лауреат премии правительства России в области науки и техники. Всю жизнь он проработал в КНИТУ-КАИ, где и получил высшее образование.

— Сергей Анатольевич не раз отстаивал интересы научного коллектива КНИТУ-КАИ. Успехи в научной деятельности С.А. Михайлова и на благо университета по праву отмечены многими высокими наградами, — сказано в сообщении пресс-службы.

С первого курса Сергей Михайлов занимался вертолетной тематикой в области аэроупругости, прочности и проектирования несущих систем. За годы работы в должности проректора по научной и инновационной деятельности КНИТУ-КАИ он показал себя как замечательный руководитель и организатор, рассказали в вузе.

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Татьяна Демина