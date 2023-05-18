Сбер и Казань договорились о сотрудничестве в сфере технологий искусственного интеллекта

Сбер и мэрия Казани будут взаимодействовать в сфере развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, цифровой трансформации, стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности. Соглашение о сотрудничестве по этим направлениям подписали первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и мэр города Ильсур Метшин.

Стороны намерены вместе пилотировать технологии искусственного интеллекта в федеральных, региональных и муниципальных проектах на транспорте, в строительстве, для защиты окружающей среды и в других сферах. Запланированы совместные мероприятия, конкурсы и хакатоны для популяризации применения ИИ.

Стоит отметить, что банк поможет внедрить цифровые технологии на транспортных и спортивных объектах Казани, ее городских предприятиях, объектах социальной и коммунальной инфраструктуры, а также окажет поддержку в развитии программ финансовой и цифровой грамотности населения.

— Подписанное сегодня соглашение — очередной важный этап в развитии нашего взаимодействия. Мы будем вместе разрабатывать и внедрять эффективные технологические инновации на основе искусственного интеллекта для решения стоящих перед городом задач, а также обмениваться опытом наших профильных специалистов на конференциях, выставках и семинарах. Уверен, что эта работа повысит качество жизни горожан и будет способствовать ускоренному социально-экономическому развитию Казани, — заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В свою очередь Ильсур Метшин отметил, что технологии искусственного интеллекта в настоящее время формируют тренды развития цифровой отрасли на десять лет вперед:

— Мы начинаем применять искусственный интеллект в городском хозяйстве, и нам важно качественное и эффективное внедрение современных решений, — сказал он.