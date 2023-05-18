Жить и учиться в Турции: в Казани пройдет семинар «Доступное образование в Стамбуле. Обучение в Ozyegin University»
23 мая в 18.00 в отеле «Биляр Палас» состоится открытая встреча с представителем приемной комиссии современного исследовательского университета Ozyegin (Озъегин), который входит в пятерку лучших вузов Турции по версии THE World Ranking 2021.
Расположенный в красивом тихом районе в 50 км от Стамбула, университет предлагает 12 сильных специальностей, среди которых: «архитектура и дизайн», «бизнес-менеджмент», «предпринимательство», «международные финансы», «менеджмент информационных систем», «пилотирование», «инжиниринг», «психология», «международные отношения», «иностранные языки», «авиационный менеджмент», «право».
В ходе семинара представитель университета ответит на интересующие вопросы абитуриентов и родителей об образовании в Турции, в том числе расскажет:
- какие требования вуз предъявляет к своим студентам;
- какие программы бакалавриата и магистратуры выбирают иностранные студенты;
- возможность получения стипендии на обучение в Ozyegin University;
- жизнь в Стамбуле: стоимость проживания и питания.
Сегодня студенты из более 73 стран обучаются в университете и имеют возможность участвовать в программах обмена и летних партнерских программах. Для поступления необходимо сдать стандартизированный тест на знание английского языка TOEFL.
Благодаря современным классным комнатам и лабораториям, спортивному центру площадью 15 000 м2, библиотеке площадью 2825 м2, 2 аудиториям на 350 и 372 места учащимся предоставляется возможность развиваться академически, культурно, социально, добиваться успехов в спорте.
Организатором мероприятия выступает агентство по образованию за рубежом ITEC-KAZAN.
Дата проведения мероприятия: 23 мая 2023 года с 18.00 до 20.00.
Место проведения: отель «Биляр Палас», Казань, ул. Островского, 61.
Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.
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