Жить и учиться в Турции: в Казани пройдет семинар «Доступное образование в Стамбуле. Обучение в Ozyegin University»

23 мая в 18.00 в отеле «Биляр Палас» состоится открытая встреча с представителем приемной комиссии современного исследовательского университета Ozyegin (Озъегин), который входит в пятерку лучших вузов Турции по версии THE World Ranking 2021.

Расположенный в красивом тихом районе в 50 км от Стамбула, университет предлагает 12 сильных специальностей, среди которых: «архитектура и дизайн», «бизнес-менеджмент», «предпринимательство», «международные финансы», «менеджмент информационных систем», «пилотирование», «инжиниринг», «психология», «международные отношения», «иностранные языки», «авиационный менеджмент», «право».

В ходе семинара представитель университета ответит на интересующие вопросы абитуриентов и родителей об образовании в Турции, в том числе расскажет:

какие требования вуз предъявляет к своим студентам;

какие программы бакалавриата и магистратуры выбирают иностранные студенты;

возможность получения стипендии на обучение в Ozyegin University;

жизнь в Стамбуле: стоимость проживания и питания.

Фото предоставлено ООО «ИТЭК-Казань»

Сегодня студенты из более 73 стран обучаются в университете и имеют возможность участвовать в программах обмена и летних партнерских программах. Для поступления необходимо сдать стандартизированный тест на знание английского языка TOEFL.



Благодаря современным классным комнатам и лабораториям, спортивному центру площадью 15 000 м2, библиотеке площадью 2825 м2, 2 аудиториям на 350 и 372 места учащимся предоставляется возможность развиваться академически, культурно, социально, добиваться успехов в спорте.

Организатором мероприятия выступает агентство по образованию за рубежом ITEC-KAZAN.

Дата проведения мероприятия: 23 мая 2023 года с 18.00 до 20.00.

Место проведения: отель «Биляр Палас», Казань, ул. Островского, 61.

Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

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