Генсек Ассамблеи народов Евразии: инвестиционные фонды должны установить отношения с национальными банками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Инвестиционные фонды и банки, которые будут формироваться в ближайшем будущем, должны устанавливать прямые отношения с национальными банками. Об этом на ХIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов.

По его словам, такое взаимодействие позволит ускорить рабочие процессы и избавиться от лишних проволочек.

— Те инвестиционные банки и фонды, которые будут формироваться, а еще считаю, что будет совершенно справедливо сформировать Евразийский фонд прямых инвестиций, могут и должны устанавливать прямые отношения с национальными банками. Это позволит существенным образом сократить время на бюрократические процедуры, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочем завтраке «Международные тренды прямых иностранных инвестиций: роль России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС)». Мероприятие организовано руководством Ежегодного инвестиционного форума в ОАЭ и прошло в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Деловой завтрак посвящен недавним изменениям в области прямых иностранных инвестиций между арабскими государствами, Россией и СНГ, а также ускорению достижения устойчивых инвестиций в странах. Как отметил Рустам Минниханов, Татарстан каждый год участвует в форуме в ОАЭ.

Сегодня в столице Татарстана начнется ХIV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023», который с этого года по указу президента России Владимира Путина вышел на федеральный уровень. Первые фотографии с мероприятия можно увидеть в материале «Реального времени».



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Дарья Пинегина, Максим Кокунин