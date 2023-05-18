Рустам Минниханов: «Татарстан и исламские страны плодотворно взаимодействуют в различных форматах»

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с участниками VII Форума молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Беседа состоялась в Доме правительства республики.

— Нас объединяет уважение неотъемлемого права народов мира самим определять свою судьбу, неприятие навязывания им каких-либо универсальных моделей развития. Закономерно, что Татарстан и исламские страны тесно и плодотворно взаимодействуют в различных форматах. Мы высоко ценим наши отношения с Центральным аппаратом Организации исламского сотрудничества и ее специализированными институтами, — сказал татарстанский лидер.

Форум молодых дипломатов стран ОИС — это дискуссионная площадка для молодых сотрудников внешнеполитических ведомств разных стран с участием известных общественно-политических деятелей, дипломатов, представителей власти, в основе лежат принципы горизонтальной дипломатии.



Фото: tatarstan.ru

Цель форума — продвижение внешнеполитических интересов России, развитие двусторонних и многосторонних экономических связей между странами-участницами, контакты с молодыми коллегами из стран ОИС, которые в перспективе будут определять внешнеполитическую повестку дня своих государств.

Форум проходит уже в седьмой раз. За все время в нем приняли участие более 200 представителей из 37 стран.

Накануне в Казань прилетел заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ахмад Кавеса Сенгендо. Он примет участие в XIV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

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Айрат Назипов