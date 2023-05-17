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Николай Коренчук завершает работу в тренерском штабе «Динамо-Ак Барс»

17:35, 17.05.2023
Николай Коренчук завершает работу в тренерском штабе «Динамо-Ак Барс»
Фото: ВК «Динамо-Ак Барс»

Тренер по физической подготовке «Динамо-Ак Барс» Николай Коренчук завершает работу в тренерском штабе, сообщает пресс-служба волейбольного клуба.

Николай Коренчук вместе с командой завоевал Кубок и Суперкубок России.

— Благодарим за проделанную работу! Желаем удачи в дальнейшей карьере, — сказано в сообщении.

Волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» покинула Гайла Гонсалес. Она стала игроком казанском клуба в прошлом году. До этого иностранная спортсменка играла в Пуэрто-Рико, Доминиканской республике и в Турции.

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Маргарита Головатенко
СпортВолейбол Татарстан

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