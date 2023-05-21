В Татарстане в первом квартале выросло число разводов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

За первый квартал 2023 года в Татарстане расторгли 3 631 брак. Количество разводов, по сравнению с январем — мартом прошлого года, выросло на 12,1%, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Число разводов в первом квартале 2023 года выросло во всех регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего их количество увечилось в Марий Эл — на 21,6%, брак за три месяца расторгли 636 пар.

В целом в Приволжском федеральном округе в январе — марте зарегистрировали 28 465 разводов. Это на 2 тысячи, или на 7,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из подсчетов Росстата.

Количество зарегистрированных браков в первом квартале превысило число разводов. За январь — март 2023 года в Татарстане поженились 3 834 пары — это на 176 , или на 4,4%, меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

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Татьяна Демина