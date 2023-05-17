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Переговоры глав МИД России и Беларуси / Реальное время Live

12:30, 17.05.2023
Переговоры глав МИД России и Беларуси / Реальное время Live

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 17 мая проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.

"Реальное время"
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