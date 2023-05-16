В Минобороны России рассказали об уничтожении американского ЗРК Patriot в Киеве

Российские войска поразили гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Его удалось уничтожить в Киеве.

— Сегодня ночью Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран, — рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.



По его словам, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Фото: Минобороны России

ЗРК Patriot — это американский зенитный ракетный комплекс, который состоит на вооружении армии США и его союзников. Его начали производить в 1980 году. На вооружении американской армии он находится с 1984 года.

Напомним, в декабре администрация США объявила о включении в новый пакет военной помощи Украины комплексов противовоздушной обороны Patriot. Долгое время в Белом доме не решались передавать этот комплекс Украине.

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Айрат Назипов