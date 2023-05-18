В Казани сегодня ожидается до +25 градусов

В четверг, 18 мая, в Казани ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани воздух прогреется до +23—25 градусов. В целом по Татарстану ожидается до +26°С.

Синоптики также прогнозируют в Казани северо-восточный ветер порывами до 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, теплая погода без существенных осадков сохранится до конца недели. Температура воздуха днем будет достигать +26 градусов.



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Татьяна Демина