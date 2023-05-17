Нападающий ХК «Автомобилист» перешел в нижнекамский «Нефтехимик»

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Состав хоккейного клуба «Нефтехимик» пополнил нападающий екатеринбургского «Автомобилиста». Как сообщает пресс-служба нижнекамского клуба, контракт с игроком подписан на два года.

26-летний форвард является воспитанником омского «Авангарда». В 2015 году был задрафтован клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс» под общим номером 114. В КХЛ за «Авангард» и «Автомобилист» Жукенов провел 64 игры и набрал 13 (8+5) очков. В ВХЛ нападающий принял участие в 187 играх регулярного чемпионата и Кубка Петрова, отметившись 91 (45+46) баллом за результативность

Последние три сезона игрок провел в системе «Автомобилиста».

Фото: hcnh.ru

В начале мая «волков» покинул лучший бомбардир команды прошедшего сезона Павел Порядин. Нападающий перешел в «Спартак». В свою очередь клуб из Нижнекамска получил двух игроков московской команды: нападающего Дмитрия Злодеева и защитника Артема Серикова.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов